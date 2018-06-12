Sağanak ve dolu, Karacasu'yu vurdu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde dün akşama doğru başlayıp, gece devam eden sağanak ve dolu yağışının faturası ağır oldu. Yağışta ilçenin 6 kırsal mahallesindeki ekili tarım arazileri zarar gördü, bir ahır yıkıldı, bazı yollar sel suları nedeniyle uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

Karacasu ve kırsal mahallelerinde dün saat 17.00 sıralarında fırtınayla birlikte başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Metrekareye 22 metreküp yağışın düştüğü Karacasu ilçesinde zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Ataeymir, Yazır, Alemler, Çamarası, Esençay, Bingeç mahallelerinde tütün, biber, zeytin, yonca ekili alanlar sağanak ve dolu nedeniyle zarar gördü. Bingeç Mahallesi'nde ise köylülerden Mehmet Kılınç'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahır yıkıldı. Ahırdaki 6 koyun son anda kurtarıldı. Belediyenin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri mahalleye gelerek önlem aldı. Ataeymir Mahallesi'nde de karayolu ve ara yollar, sel suları nedeniyle uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

Bölgedeki üreticiler sağanak ve dolu nedeniyle gördükleri zararın karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu. Dolunun mahsulleri etkilediğini ifade eden Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, "Aniden bastıran yağış, Çamarası ve Ataeymir'de bazı yerlerde kökten mahvetmiş. Çok kötü bir durum. Tarım sigortası bulunmayan arazileri Afet Fonu'ndan yararlandırmak lazım. Bu tür doğal afet olaylarında Afet Fonu'nun acilen devreye sokulması lazım. Aksi halde çiftçilerimiz çok zor durumlarda kalırlar" dedi.

Bu kadar yoğun bir yağış beklemediklerini belirten Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı ise "Ekiplerimiz 5 kepçeyle tüm bölgeye yayılmış durumda. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre hazırlıklıydık ama bu kadar yoğun bir yağış beklemiyorduk. Yine de kısa sürede ekiplerimizle müdahale ederek öncelikle trafik güvenliğini sağladık. Önemli olan cana zarar gelmemesi. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.



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