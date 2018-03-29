Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

Safran Çayı, kızıla boyandı

MANİSA'da Atatürk Kent Parkı'nın içinden geçen Safran Çayı, kızıl renk aldı. Dereye tehlikeli atık karıştırıldığından şüphelenen vatandaşlar, konunun araştırılmasını istedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 170 dönüm alan...

Safran Çayı, kızıla boyandı
MANİSA'da Atatürk Kent Parkı'nın içinden geçen Safran Çayı, kızıl renk aldı. Dereye tehlikeli atık karıştırıldığından şüphelenen vatandaşlar, konunun araştırılmasını istedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 170 dönüm alan üzerinde halkın sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiği Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark'tan geçen Safran Çayı, yağışlı havayla birlikte kızıla döndü. Dereye tehlikeli atık karıştırıldığından şüphelenen vatandaşlar, konunun araştırılmasını istedi. Daha önce de kentte benzer bir olumsuzluk yaşandığını belirten vatandaşlar, dereden geçen 3 Ocak'ta ilgili kurumlar tarafından numune alındığın ancak herhangi bir adım atılmadığını öne sürdü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314