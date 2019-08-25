Şadiye ninenin 60 yıllık hayali gerçek oldu

ERZURUMLU Şadiye Tortumluoğlu, (83) ata toprağına ev yaptırma hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi. Babasından kalma tarlanın kenarına ev yaptıran bedensel engelli Şadiye ninenin 3 yıl süren yol mücadelesi de sona erdi. Şadiye ninenin talebini duyan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yol yapım çalışmalarını başlattı.Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Mahallesi'nde yaşayan Şadiye Tortumluoğlu, 2006 yılında eşi Fuat Tortumluoğlu'nu kaybettikten sonra İzmir'deki kızı Filiz Eroğlu'nun yanına taşındı. İzmir'de Erzurum hasreti çeken Şadiye nine, çocuklarından Akdağ Mahallesi'nde ev yaptırmalarını istedi. Şadiye Tortumluoğlu, mahallede, ata toprağında yaşamanın 60 yıllık hayali olduğunu belirtti. Annelerinin bu isteği üzerine 1 oğlu ile 3 kızı, yaklaşık 3 yıl önce, dedelerine ait tarlanın kenarına ev yaptırdı. Akdağ Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evin yolu olmayınca geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şadiye nine, ulaşımda sıkıntı yaşamaya başladı. Şadiye nineyi sırtında evinden çıkaran çocukları, yol yapılması için çalışma başlattı. Şadiye nine ve çocuklarının sesini Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar duydu. Şadiye nineyi evinde ziyaret eden Başkan Uçar, yolun geçeceği alanın belirlenerek, çalışma başlatılması talimatını verdi. İş makinesiyle Şadiye ninenin evini mahalleye bağlamak için 1 kilometrelik yol temizlendi.Yol çalışmasını inceleyen Başkan Uçar, Şadiye Tortumluoğlu'nu evinde ziyaret etti. Şadiye nine, Uçar'a, hizmetten duyduğu mutluluğu sürekli gülerek gösterdi. İş makinesiyle açılan yolun gerekli düzenlemeler yapılmasından sonra asfalt kaplanacağını belirten Başkan Uçar, Şadiye ninenin artık evine rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi. Şadiye ninenin kızı Filiz Eroğlu, 3 yıllık yol taleplerinin mutlulukla sona erdiğini belirterek, "Annem bugün adeta ikinci düğününü yaşıyor. Yıllar süren hayali nihayet gerçek oldu. Annem konuşamıyor ama sürekli başkana dua ediyor" dedi.