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Saddam'ın torunu: Musul'a sadece Türkiye girebilecek

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'da geçen ay motosiklet kazasında yaralanan Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut Torun, "Musul'a kesinlikle İranlı çetelerin girişine izin...

Saddam'ın torunu: Musul'a sadece Türkiye girebilecek

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'da geçen ay motosiklet kazasında yaralanan Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut Torun, "Musul'a kesinlikle İranlı çetelerin girişine izin verilmeyecek, sadece Türkiye girebilecektir" dedi.
Bağdat'ta katıldığı bir güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Sevim Torun'un, Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'la evlendi. Hamile olduğu dönemde şiddet gördüğü için eşi Uday Hüseyin'den boşanıp İstanbul'a dönen Sevim Torun'un dünyaya gelen oğlu Mesut'a, kendi soyadını verdi.
ANNESİ GİBİ YAŞAMI GİZLİ DEVAM EDİYOR
Geçen ay motosiklet kazasında yaralanan ve adı gizli tutulan hastanede tedavisi süren Mesut Torun, dedesi Saddam Hüseyin'in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ümmet için Haçlı ordularına karşı hayatını harcayan şehit Saddam Hüseyin'e Allah rahmet eylesin. ABD ve onun öncülüğündeki işgal güçlerinin Bağdat'taki mezhepçi kukla hükümetleri tanımıyoruz" dedi. Açıklamasında, Irak genelinde operasyonlarını sürdüren Irak Direnişi Cihat Cepheleri  güçlerine başarı dilediğini belirten Mesut Torun, "Musul'a kesinlikle İranlı çetelere karşı giriş izni verilmeyecektir. Sadece Türk askeri Musul'a girme hakkına sahiptir. Yaşasın Irak, yaşasın Filistin ve Yaşasın Türkiye" dedi.
Mesut Torun'un annesi Sevim Torun, 2010 yılında Aralık ayında İstanbul'da 52 yaşında vefat etti. Öldürülme korkusuyla uzun yıllar gizli yaşayan Sevim Torun'un kaderinin aynısını yaşadığını belirten Mesut Torun, annesi gibi gözlerden uzak yaşadığını söyledi.

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