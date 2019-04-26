Saçılacak mesirler çuvallara dolduruldu

ULUSLARARASI Manisa Mesir Macunu Festivali için saçılması planlanan 6 ton mesir macunu çuvallara koyuldu. Çuvallara koyulmasının öncesinde dualar okunurken, sembolik olarak basın mensuplarına da mesir saçıldı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Festival için 6 ton mesir macunu Sultan Camisi'nden halka saçılacak. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde, saçılması planlanan mesirlerin çuvallara koyulması öncesinde dua okundu. İl Müftü Yardımcısı Osman Canpolat tarafından edilen duaya, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, daire müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı. İl Müftü Yardımcısı Osman Canpolat'ın okuduğu duanın ardından protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir saçtı. Ardından mesirler dualar eşliğinde çuvallara dolduruldu.



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