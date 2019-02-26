Saç ekiminden memnun kalmayan gıda mühendisi dava açtı

Taylan YILDIRIM/İZMİR () - İZMİR'de, iki kez yapılan saç ekim işleminin başarısız olduğunu, aynaya baktığı zaman kendisinden rahatsızlık duyduğunu belirten gıda mühendisi E.K., işlemin yapıldığı merkeze tüketici mahkemesinde dava açtı, ayrıca suç duyurusunda bulundu. Güzellik merkezinin sahibi E.D. ise E.K.'nin başının arka bölümünden alınan saçların yetersiz kalmasından dolayı bu durumun yaşandığını ileri sürdü.

Gıda mühendisi E.K., yıllardır başının üst bölümünde olmayan saçları için geliştirilen yeni yöntemlerle saç ektirmeye karar verdi. İzmir'deki güzellik merkezleriyle görüşmeler yapan E.K., ardından E.D.'nin sahibi olduğu merkezle anlaştı. 2016 yılında yapılan ilk saç ekiminin başarısız olması üzerine, E.K. tekrar aynı güzellik merkezine gitti. Bunun üzerine 2017 yılının Mayıs ayında E.K., ikinci kez operasyona alındı ve bu kez başının belirli bölgelerinden alınan yaklaşık 5 bin kök, ön bölümlere nakledildi.

SAÇININ ŞEKLİ DÜZELTİLMEYİNCE DAVA AÇTI

Ancak aradan aylar geçmesine rağmen E.K.'nin başının ön bölümünün belirli yerlerinde saç çıktı, diğer kısmı ise boş kaldı. Aynı güzellik merkezine tekrar gidip durumunu anlatan E.K. bir sonuç alamadı. İşletmeci E.D., başının arka bölümünde yeterli saç kökü olmadığı için böyle bir durumun yaşandığı öne sürdü.

Maddi ve psikolojik zarar gördüğünü söyleyen E.K., tüketici mahkemesine başvurup dava açtı, ayrıca saç ekim işlemini yapan görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. E.K., dava dilekçesinde, aynaya baktığı zaman kendisinden rahatsız olduğunu, bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirtti. Mahkemede yargılamanın, savcılıkta ise incelemenin devam ettiği öğrenildi.

'MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM'

Hukuki mücadelesinin yanısıra İl Sağlık Müdürlüğü ve meslek odasına da başvuruda bulunduğunu söyleyen E.K., "Dava süreci devam ediyor. Burada da bilirkişiler, sadece dosya üzerinden inceleme yapıyor. Oysa benim durumumu görmeleri lazım. Ondan sonra kimin suçlu kimin suçsuz olduğu belli olacak. Suçluları ortaya çıkartana kadar da mücadele edeceğim" dedi.



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