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Sabuncubeli Tüneli'nin İzmir'den Manisa'ya gidiş yönü kapatıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR- Manisa yolunda yapımı tamamlanan ve 11 Haziran'da hizmete alınan Sabuncubeli Tüneli'nin İzmir'den Manisa'ya gidiş yönü, kamera ve anons sistemi çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Tünelin, bu hafta içinde...

Sabuncubeli Tüneli'nin İzmir'den Manisa'ya gidiş yönü kapatıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR- Manisa yolunda yapımı tamamlanan ve 11 Haziran'da hizmete alınan Sabuncubeli Tüneli'nin İzmir'den Manisa'ya gidiş yönü, kamera ve anons sistemi çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Tünelin, bu hafta içinde hizmete tekrar alınması planlanıyor.
Yapımına 2011'de başlanan ve 7 yılın sonunda tamamlanan Sabuncubeli Tüneli, 11 Haziran günü, dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Yaklaşık 2 ay önce araç trafiğine açılan, tek tüpü 4 bin 70 metre uzunluğundaki Sabuncubeli Tünelleri'nin İzmir'den Manisa'ya gidiş yönü, trafiğe kapatıldı. Manisa yönüne gitmek için gelen sürücüler, tünelin kapalı olduğunu gördü. Tünel 4 Ağustos Cumartesi günü trafiğe kapatılırken, içindeki kameraların izleme merkezine bağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ayrıca radyo anonsları yapılmak üzere kabloların geçirildiği, bu çalışmalar yapılırken de kazaya yol açılmaması için tünelin trafiğe kapatıldığı belirtildi. Tünellerin, çift tüp olarak çalıştırılması ve mağduriyet olmaması için çalışmaların hızla sürdürüldüğü belirtildi. Kapalı tünelin, bu hafta içinde yeniden hizmete alınması planlanıyor.

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