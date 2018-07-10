Sabiha Gökçen’de yolcu sayısı yılın ilk 6 ayında 16 milyonu aştı

Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın ilk 6 ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 12 oranında artırarak, toplam 16 milyon 200 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurtdışında da birçok başarı elde eden ve yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük ikinci, Avrupa’nın ise on üçüncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk 6 ayda çift haneli büyüme rakamına ulaştı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 14 milyon 400 bin yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 16 milyon 200 bin yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışı yüzde 12 oldu.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI 5 MİLYON 200 BİNE ULAŞTI

Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla 5 milyon 200 bin olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 12 oranında artarak yaklaşık 11 milyona ulaştı. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 oranında artarak, 106.631 oldu.

Öte yandan sadece Haziran ayında ise Sabiha Gökçen’i toplam 2 milyon 800 bin yolcu kullandı. Haziran ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 9 oldu. Bu artış yine sadece Haziran ayında dış hat yolcularında yüzde 12, iç hat yolcularında ise yüzde 8 oldu.

"TERMİNAL KAPASİTEMİZ 41 MİLYONA ÇIKACAK"

İlk 6 aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalar yapan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin Haziran ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Göral sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak. Bizim için önem arz eden 3 büyük yatırım projesinden ilki olan iç hatlar genişleme projemizi Temmuz ayında hizmete sokmuş olacağız. Böylece terminal kapasitemiz 33 milyon yolcu/yıldan 41 milyona çıkacak. Artan kapasitemizle birlikte, daha kusursuz hizmet verebilmek ve bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

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