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Sabiha Gökçen’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın yolculara lavanta kesesi dağıtıldı. İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda kadın yolculara 8 Mart...

Sabiha Gökçen’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın yolculara lavanta kesesi dağıtıldı.

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda kadın yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar günü sürprizi yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde seyahat eden kadın yolcular, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın emekçi kadınlarının elleriyle hazırladığı ürünleri dağıtıldı. Yapılan etkinlikte, kadın emeğinin ne kadar değerli olduğu, kadın emeğine ne kadar yakın olduğu vurgulanırken kadınlar birlikte oldukça ve yakınlaştıkça daha güçlü olduğu mesajı verildi. Dağıtılan lavanta keselerine kadın yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdiler.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG ‘nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal yaptığı açıklamada, “Bu yıl 8 Mart Dünya kadınlar gününde, emekçi kadın vurgusunu daha da güçlendirmek için bir çalışma yaptı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın tüm Türkiye genelindeki kooperatiflerinde üretilen ürünleri terminalimizde kadın yolcularımıza dağıttık. Onların da bu ürünleri yapan kadınlara teşekkürlerini kaydettik ve bunları video mesajı olarak bu bu ürünleri üreten emekçi kadınlarımıza ileteceğiz” dedi.

 

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