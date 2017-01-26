Sabiha Gökçen'in İşgal Girişimi Davası; "Yurtta sulh whatsapp grubunda 'Yıldırım harekat planını' gördüm"

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması sona erdi. 28 Tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı.

Tutuklu sanık Yüzbaşı Emre Eryüz sorgusunda, Yarbay Şakir Çınar'ın kendisine Yurtta Sulh Whatsapp grubunu gösterdiğini belirterek, "Yurtta Sulh Whatsapp gurubunu gördüm. Bana bir PDF dosyası gösterdi. Adı 'Harekat Yıldırım Planı' idi. Kapağını gördüm. Orada yazılı sıkıyönetim emrini gösterdi bana" dedi.

Eryüz, polis kimliğini gösteren bir kişinin kendisine polisle çatışıp çatışmayacaklarını sorduğunu, kendisini de polise, 'saçmalama' diye yanıt verdiğini söyledi.

Üsteğmen Cemil Esen de halkın kendisine, "Burayı Mısır'a mı çevireceksiniz" diye sorduğunu söyledi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezae İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 12'si katıldı.

Duruşmaların dördüncü gününde 7 tutuklu sanığın sorgusu yapıldı. Böylece dördüncü duruşmada tutuklu sanıkların sorgusu bitmiş oldu.

Sabah saatlerinde Astsubay Erkan Taşdemir, Astsubay Sinan Torunoğlu, Astsubay Recep Özmen, Üsteğmen Uğur Can Bekhan'ın sorgusu yapıldı. Öğleden sonraki oturumda da Üsteğmen Mehmet Ali Akyan, Üsteğmen Cemil Esen ve Yüzbaşı Emre Eryüz'ün sorgusu yapıldı.



"BUNUN KANUNSUZ EMİR OLDUĞUNU FARK EDİNCE EMRİ YERİNE GETİRMEDİK"

Telefonuna Baylock yüklemediğini, Baylock adını bu olaylardan sonra ilk defa duyduğunu söyleyen tutuklu sanık Üsteğmen Mehmet Ali Akyan, terör saldırısı gerekçesiyle Şakir Çınar tarafından Sabiha Gökçen'e götürüldüklerini öne sürerek, "Orada halk vardı, havaya ateş açanlar oldu. Ben ve buradaki arkadaşlarım bunun kanunsuz emir olduğunu fark edince emri yerine getirmedik. Polisler geldi, teslim olduk" dedi.

Tutuklu Üsteğmen Cemil Esen sorgusunda özetle şunları söyledi:

"BURAYI MISIRA MI ÇEVİRECEKSİNİZ"

"Şakir Yarbay'ın komutasında terör gerekçesiyle Sabiha Gökçen'e gittik. Teslim olduğumuz yere kadar devam ettik. Orada beklemeye başladık. Halktan tepki gelmeye başladı. 'Burayı Mısır'a mı çevireceksiniz' diyorlardı. Bu sırada telefonuma baktım. Kendi Whatsapp gurubumuzdan arkadaşlarımın yazdıklarından durumu öğrendim. Bunları gördükten sonra sorgulamaya, aklımı kullanmaya başladım. Mahiyetimdeki askerlere bir açıklama yaptım. Terör nedeniyle değil, farklı amaçlarla getirildiğimizi, kandırıldığımızı söyledim. Silah kullanmamalarını emrederek polisi beklemelerini söyledim. Polis geldi, teslim olduk."

Tutuklu sanık Yüzbaşı Emre Eryüz sorgusunda askeri istihbarat raporunda terör saldırısı nedeniyle 15-16-17 temmuz tarihlerinde nöbetçilerin arttırılmasının istendiğini belirterek, "Çok detaylı bir rapordu" dedi.

Darbe girişimi günü Şakir Çınar'ın sıkıyönetim ilan edildiğini kendilerine söylediğini belirten Eryüz, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın güvenliğini almaya gideceğimizi söyledi. 'Emre itaatsizlik yapan olursa silah kullanma yetkim var, gereğini yaparım' dedi. Çelik yelek getirildi, gördüğüm kadarıyla sadece Şakir Çınar giydi" diye konuştu.

Eryüz, sorgusunda özetle şunları söyledi:



"ŞAKİR ÇINAR BANA YURTTA SULH WHATSAPP GRUBUNU GÖSTERDİ"

"Bu işin emrini aldım, planlama safhasında bulunmadım. Bu nedenle Şakir Çınar'a bir sürü soru sordum. Sorularımdan bunaldığı için bana kendi telefonunda Yurtta Sulh Whatsapp gurubunu gösterdi. Burada bir PDF dosyası gösterdi, adı Harekat Yıldırım Planı idi. Orada yazılı sıkıyönetim emrini gösterdi bana."

"5-6 KİŞİ BENİ VİYADÜKTEN ATMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

"Havaalanı girişi tıkalı olduğu için gidemedik. Bunu Tabur Komutanı Şakir Çınar'a söyledim, 'ateş etmemiz gerekebilir' dedi. Bu arada halktan darbe olayını duydum. Ben de, '2016'da ne darbesi' dedim. Uğur Can Bekhan geri dönmemiz gerektiğini söyledi, ben de bunu onayladım. Ancak tanklar, kalabalıktan dolayı fazla geriye gidemedi. Ateş açılmamasını emrettim. Kalabalıktan biri bana bıçakla saldırdı, bileğimi yaraladı. Kalabalık onu benden uzaklaştırdı. Linç girişiminde bulunanlar oldu. 5-6 kişi de beni viyadükten atma girişiminde bulundu, anlayışlı bazı kişiler bunu önledi. Kaburgalarım kırıldı. Bir süre sonra polise teslim olduk."

Duruşma yarın sabaha ertelendi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

