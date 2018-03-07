Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yılın ilk iki ayında rekor büyüme

Anıl UÇAN/İSTANBUL () İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı 2018 yılının Ocak ve Şubat ayında toplam 5 milyon 70 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

ISG Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılının ilk iki ayında rekor büyüme gerçekleştirdi. 2018 yılının Ocak-Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla artışıyla 5 milyon 70 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Yılın ilk iki ayında toplam 1.6 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı % 19 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 3.4 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış % 21’e ulaştı.

ŞUBAT AYINDA 2 MİLYON 379 BİN YOLCU

Sabiha Gökçen Havalimanı Şubat ayında ise ise 2 milyon 379 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Şubat ayında ki yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında arttı. Şubat ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16 oranında artış elde etti. İSG’nin CEO’su Ersel Göral, ilk 2 ayda elde edilen yüzde 21’lik yolcu artışının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2017 yılını yüzde 6 oranında bir büyüme ile kapattıktan sonra tüm odaklanmamızı 2018 yılına çevirmiştik. Ocak ayından sonra Şubat ayında da elde ettiğimiz çift haneli yolcu artışı, 2018 yılı hedeflerimiz için bizi daha da umutlandırdı.Bizi tercih eden tüm misafirlerimize ve değerli ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”