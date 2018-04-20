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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan otopark uyarısı

  Anıl UÇAN/İSTANBUL() -SABİHA Gökçen Havalimanı’nı kullanacak yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarı yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın...

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan otopark uyarısı

 

Anıl UÇAN/İSTANBUL() -SABİHA Gökçen Havalimanı’nı kullanacak yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşacak 3 günlük tatil dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk yaşanıyor. Havalimanını kullanacak yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla mağdur olmamaları için toplu taşıma araçları kullanılması önerildi. Kurumdan yapılan açıklamada,”3 günlük tatil nedeniyle otoparkımızda yoğunluk yaşanabileceğinden yolcularımızın mağdur olmamaları için terminalimize toplu taşıma araçlarıyla gelmeleri rica olunur. Araçlarıyla gelecek yolcularımız, otopark uygunluğunu öğrenmek için 0216 588 88 45'den bilgi alabilirler.” denildi.

 

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