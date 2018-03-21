Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Anıl UÇAN/İTANBUL () - SABİHA Gökçen Havalimanı sosyal medya hesabından, 12 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel bir klip yayımladı.

Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel sosyal medya hesabından özel bir video yayımladı. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile ortaklaşa gerçekleştirilen videoda, down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin yaşam hakkının desteklenmesi anlayışıyla “Hayat ve Biz” temasına vurgu yapıldı. Sosyal medya hesabından yayımlanan video kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

(FOTOĞRAFLI)