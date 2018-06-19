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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı son 6 günde 569 bin yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşandı. Yetkililer 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri nedeniyle dönüşlerin bayram sonrası da devam...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı son 6 günde 569 bin yolcu kullandı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşandı. Yetkililer 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri nedeniyle dönüşlerin bayram sonrası da devam edeceğini söyledi. 

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na akın etti. Tatil dönüşlerinin başlamasıyla birlikte havalimanında bu kez de dönüş yoğunluğu yaşandı. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 13 Haziran Çarşamba gününden 18 Haziran Pazartesi gününe kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 569 bin yolcu kullandı. Havalimanını kullanan yolcuların 380 bini iç hat, 188 bini dış hatları kullandı. 18 Haziran Pazartesi günü 106 bin yolcuya hizmet verildi.  Ramazan Bayramı tatili boyunca toplam 3921 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yolcuların 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle dönüşlerin devam ettiğini söyledi. 

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