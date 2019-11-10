Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün...
GENEL 10.11.2019, 10:49
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali’nde gerçekleştirilen törene Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral ile çok sayıda üst düzey yönetici, çalışan ve yolcu katıldı.
Saat 09.05’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sirenler çalarken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
20°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6