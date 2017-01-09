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Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişler yapılamıyor

 İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş izni verilmiyor. Kar yağışı nedeniyle pistlerin kapalı olduğu, görevlilerin pistleri açmak için çalışma yaptıkları...

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişler yapılamıyor

 İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş izni verilmiyor. Kar yağışı nedeniyle pistlerin kapalı olduğu, görevlilerin pistleri açmak için çalışma yaptıkları öğrenildi. Bu arada havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklardan bazıları havada tur atarken, bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.

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