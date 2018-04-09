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Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulamasını indirenler kazanıyor

Anıl UÇAN/İSTANBUL()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı mobil uygulamasını indiren misafirler özel ayrıcalıklar kazanmaya devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sunduğu hizmetlere tek bir noktadan erişildiği mobil uygulamayı...

Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulamasını indirenler kazanıyor

Anıl UÇAN/İSTANBUL()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı mobil uygulamasını indiren misafirler özel ayrıcalıklar kazanmaya devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sunduğu hizmetlere tek bir noktadan erişildiği mobil uygulamayı kullanan misafir sayısı 500 bine ulaştı. Mobil uygulamada bulunan 'fırsatlar' bölümü misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor. 

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı misafirleri için ayrıcalıklarını sürdürüyor. Uygulamayı indiren misafirler uçuş bilgi ekranından uçuş bilgilerine ulaşabilmenin yanı sıra radar sistemiyle beklenilen uçağın nerede olduğu bilgisine erişebiliyor. Herhangi bir uçuşa abone olarak, uçuş hakkında güncel bilgiler anlık takip edebiliyorlar. Bunun yanı sıra havayollarının yaptığı kampanyaları takip edip indirimli bilet alma fırsatı yakalıyorlar.

MOBİL UYGULAMA 500 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sunduğu hizmetlere tek bir noktadan erişildiği mobil uygulamayı kullanan misafir sayısı 500 bine ulaştı. Kullanıcılara, Türkiye'deki havalimanları içerisinde kullanılan  mobil uygulamalarda ilk kez kullanılan "Fırsatlar" bölümü sunuluyor. Fırsatlar kategorisi içerisinde misafirler havalimanı içerisinde ki restoranlardan özel indirimler yakalayabiliyor. Türkiye’de ilk kez uygulanan bu hizmet kullanıcılar tarafından büyük beğeni görüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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