Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları “Hayata Dair Sohbetler” konferansında buluştu

Anıl UÇAN/İSTANBUL ()-SABİHA Gökçen Havalimanı çalışanları “Hayata Dair Sohbetler” konulu konferansta bir araya geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen “Hayata...

Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları “Hayata Dair Sohbetler” konferansında buluştu

Anıl UÇAN/İSTANBUL ()-SABİHA Gökçen Havalimanı çalışanları “Hayata Dair Sohbetler” konulu konferansta bir araya geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen “Hayata Dair Sohbetler” konulu konferansın üçüncüsü gerçekleşti. İSG Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte spor yorumcuları Barış Ertül, Hasan Bek, Orkun Yazgan, Bilgin Gökberk ve Sabri Ugan konuşmacı olarak katıldılar. Konferansa İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO’su Ersel Göral, üst düzey yöneticiler ve havalimanı çalışanları katıldı. Konuşmacıların spor anılarını anlattıkları konferansta havalimanı çalışanları keyifli anlar yaşadılar. Konferansın sonunda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO’su Ersel Göral, konuşmacılara katılımlarından dolayı plaket verdi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314