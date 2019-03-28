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Sabiha Gökçen, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'na entegre oldu

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasına yeni İETT otobüs hattı ile bağlantı sağlanıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım...

Sabiha Gökçen, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'na entegre oldu
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasına yeni İETT otobüs hattı ile bağlantı sağlanıyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen 76,6 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında ulaşım, yeni açılan MR60 hat numaralı Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı otobüsleri ile sağlanıyor. Bu kapsamda 115 dakika süren Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na Sabiha Gökçen Havalimanı'da entegre edilmiş oldu.

GÜNDE 27 SEFER

Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet veren MR60 hat numaralı otobüs 20 dakikada raylı sisteme ulaşırken günde 27 sefer ile yolculara hizmet veriyor. Sabah 06.30'da başlayan seferler akşam saatlerine kadar yarım saat ile karşılık olarak seferlerini gerçekleştiriyor. MR60 hat numaralı otobüs, Pendik YHT'den kalkarak Tavşantepe Metro istasyonundan geçerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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