Sabiha Gökçen'e iki ödül birden

ANIL UÇAN/İSTANBUL () - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 2 ödüle layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından verilen Altın Pusula Ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu PSM’de düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi halkla ilişkiler projelerinin ödüllendirildiği gecede Sabiha Gökçen’e 2 ödül birden geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi "Hayvanlar ve Biz" ile Dijital İletişim / Ünlü Kullanımı kategorisinin yanı sıra En İyi Uygulama Örnekleri kategorisinde birinciliği kazandı. Ayrıca 5 kategoride finale kaldı.

Ödülü aldıktan sonra açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "İZEV ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje önümüze geldiği zaman hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Türkiyenin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bizi bu ödüllere layık gören TÜHİD ailesine çok teşekkür ederiz" dedi.

HAYVANLAR VE BİZ PROJESİ

İZEV'in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği "Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz’ projesi kapsamında Roger Waters’ın Another Brick in The Wall şarkısı yeniden seslendirilmişti. Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV'li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.

