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SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
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Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli

     Hüseyin ASLIYÜCE - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da etkili olan sis, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkiledi. THY, saat 10.10 itibariyle sefer sayısında iptalin 56 olduğunu bildirdi. THY Basın...

Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli

 

 

 Hüseyin ASLIYÜCE - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da etkili olan sis, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkiledi. THY, saat 10.10 itibariyle sefer sayısında iptalin 56 olduğunu bildirdi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada saat 11.00 itibariyle sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte seferlerin normale dönebileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:


" İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı meydanında görülen yoğun sis nedeniyle 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında saat 10:10 itibariyle 56 seferimiz iptal edilmiştir. Meydandaki hava koşullarına bağlı olarak gecikmeli gerçekleştirilen seferlerimizin saat 11:00 itibarı ile normale dönmesi öngörülmektedir. Atatürk Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerimiz ise sorunsuz gerçekleştirilmektedir.


Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçusları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz"

 

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