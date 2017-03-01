Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,() Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.Türk Hava Yolları (THY) bugün saat 07.00 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı uçuşlarını durduğunu açıklamıştı. Saat 11.00 itibariyle uçuşların yapılmaya başlandığı belirtildi.
Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,() Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.Türk Hava Yolları (THY) bugün saat 07.00 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı uçuşlarını durduğunu açıklamıştı. Saat 11.00 itibariyle uçuşların yapılmaya başlandığı belirtildi.