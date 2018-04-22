Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

Sabiha Gökçen'de ikinci pistin yüzde 28'i tamamlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin yüzde 28'inin tamamlandığını açıkladı. Funda Ocak, yaptığı açıklamada, "Hava Trafik Yönetimi ve havalimanı işletmeciliğinde...

Sabiha Gökçen'de ikinci pistin yüzde 28'i tamamlandı
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin yüzde 28'inin tamamlandığını açıkladı.

Funda Ocak, yaptığı açıklamada, "Hava Trafik Yönetimi ve havalimanı işletmeciliğinde bir dünya markası haline gelen DHMİ, bunun yanı sıra MEGA projeleri başarıyla hayata geçiren önemli bir yatırımcı kuruluş oldu. Bu alandaki bilgi ve becerimizi, talep eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

İKİNCİ PİSTİN YÜZDE 28'İ TAMAMLANDI

Funda Ocak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birinci Etap işlerimiz ikinci pistin yapılacağı yerdeki mevcut doğalgaz ve enerji nakil hatlarının deplasesi, yol bağlantılarının tünel içine alınması, ilave çevre güvelik tel örgüsü ve yollarından oluşuyor. İş bugün itibariyle yüzde 92 seviyelerine ulaşmış durumda. İkinci etap işlerimiz ise birinci etaptaki çalışmaların belli bir seviyeye ulaşmasının ardından ihale edildi. İkinci etap projesi, havalimanı uçuş trafiğini son derece rahatlatacak olan tam bağımsız 3 bin 500 metre uzunluğunda paralel bir pist, ilave paralel taksiyolları, apron, PAT sahalarının yanında yeni bir hava trafik kontrol kulesi, itfaiye binası, teknik bina gibi üst yapı işlerinden oluşuyor. Bugün gerçekleşme oranı yüzde 28 seviyelerine ulaşan işler hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerinde bulundu, 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314