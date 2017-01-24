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Sabiha Gökçen darbe davası duruşması yarın sabaha ertelendi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-DARBE girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan...

Sabiha Gökçen darbe davası duruşması yarın sabaha ertelendi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-DARBE girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması sona erdi. 8 tutuklu sanığın dinlendiği ikinci celse, yarın sabah 09.00'a ertelendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 8'i katıldı.

Akşam saatlerine kadar 8 tutuklu sanığın ifadesi alındı. Tutuklu sanıklardan Uzman Çavuş Alper Kamacı, sorgusunda 6 yıllık uzman çavuş olduğunu, olay akşamı terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiklerini belirterek, "Halk tankın üzerine çıktı. Darbeyi onlardan öğrendim. Tankın içine silahları bırakıp ilk ben çıkarak polise teslim oldum" dedi.

Böylece iki günde dinlenen tutuklu sanık sayısı 13'e ulaştı. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, Alper Kamacı'nın sorgusunun bitmesi ile duruşmayı yarın sabah 09.00'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

 

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