Sabancı Holding’den 29 Ekim filmi: 81 kelime ile 81 ili anlattılar

İSTANBUL, ()– Sabancı Holding, Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıldönümünde anlamlı bir çalışmaya da imza attı. 29 Ekim için hazırlanan özel reklam filminde, “Cumhuriyetle birdir tüm kalpler” sloganı ile birlikteliğin önemine vurgu yapıldı. Cumhuriyetin birleştirici gücüne dikkat çekilen reklam filminin müziğinde yer alan 81 kelimeyle Türkiye’nin 81 iline referans verildi.





Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımladı. Sabancı Topluluğu’nun neredeyse cumhuriyet ile yaşıt olduğuna dikkat çeken Güler Sabancı şu ifadeleri kullandı:





“Yıllardır ‘Birlikten Cumhuriyet Doğar’ diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen, ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Onu yaşatmak, onu geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak da hepimizin görevidir. Biz, Sabancı olarak, Ata’mızın 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden aldığımız güç ve ilhamla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, cumhuriyetimizi yaşatıp bugüne getiren herkese sonsuz şükran duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”





81 KELİME İLE 81 İLİ ANLATTILAR





Sabancı Holding, Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıldönümünde anlamlı bir çalışmaya da imza attı. Cumhuriyetin 96. yıldönümü için hazırlanan filmde, Türkiye’nin dört bir yanından yaşamları ve yüzleri konu edinen çarpıcı kareler yer aldı.





Karadeniz yaylalarından Mardin’in dar sokaklarına uzanan hikayelerle, doğudan batıya, halaydan horona uzanan kardeşlik yelpazesinde anlamlı mesajlar verildi. 12 kişilik kadronun yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ederek Anadolu’nun dört bir yanını dolaştığı reklam filminin dikkat çeken şarkısı da rap tarzında yorumlandı.





Mustafa Kemal Atatürk’ün 96 yıllık mirası olan cumhuriyetin birleştirici gücüne vurgu yapan reklam filminin müziğinde yer alan 81 kelimeyle Türkiye’nin 81 iline referans verildi. Üç kişilik yazar ekibi tarafından özel olarak yazılan müzik çalışmasında, ülkenin geleceği olan gençlerin dinamizmini ve Anadolu insanının samimiyetini anlatan satırlara yer verildi. Sözleriyle fark yaratan şarkı, sosyal medyada da en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.