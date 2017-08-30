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Şaban Dişli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () - AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı. Ak Parti...

Şaban Dişli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () - AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı.
Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Fevzi Kılıç, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığına getirilen milletvekilimiz Şaban Dişli'ye başarılar diliyorum. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Şaban Dişli, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de başdanışmanlığını yapmıştı.

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