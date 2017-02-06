Saadet öğretmenden destek çağrısı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde 3 yıl önce 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla 102 yıl hapis cezası istenen, tutuklu emekli müdür öğretmen 66 yaşındaki Adil Ş.'nin yargılandığı davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun çocukların ruh sağlığının bozulduğu raporu dosyaya girdi. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, 9 Şubat Perşembe günü görülecek duruşma için destek çağrısı yaptı.17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarında, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, yaşları 6-11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı. 11 ay tutuklu kalan öğretmen Adil Ş., tahliye edildi.Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. Geçen 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin oy çokluğu ile tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi ve Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen, çocukların olaydan dolayı ruh sağlıklarının ve psikolojilerinin bozulduğunu belirten raporlar da dosyaya girdi.Önümüzdeki perşembe günü öğleden sonra yapılacak duruşma için, olayı ortaya çıkartan Saadet Özkan, herkesi destek olmaya çağırdı. Özkan, şöyle dedi:"2014 yılından bu yana kahraman diye nitelendirdiğim öğrencilerimle adaletin yerini bulması için zorlu bir mücadelenin içindeyim. Onlar okuyarak, kalplerindeki sevgi ve umudu hiç kaybetmeyerek kendilerine yapılanın cevabını verecekler. 9 Şubat'ta öğrencilerimin rahat nefes alacağı bir sonuç bekliyorum. Kundakta istismara uğrayan 38 günlük bebek için, mahkemeye çıkacak diye kalbi duran çocuklar için, yakınları tarafından istismar edilen evlatlarımız için, korunulması ve tedbir alınılması gereken geleceğimizin teminatı olan çocuklar için ben o gün oradayım. Ülkemizde çocuk istismarı ve ihmali giderek artmakta, bu oran dünyanın bazı ülkelerinde minimum değerde iken bizde yüzde 10 ile yüzde 43 arasındadır. Çocuk istismarının genellikle çocuklara en yakınları tarafından, güvendikleri kişiler tarafından yapılması tedavi edilmesi zor travmalara sebep olmaktadır. Her bir çocuk güvende olana kadar bu yolda hep birlikte haykıracağız."Önümüzdeki perşembe günü İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada olacağını dile getiren Özkan, "Verdiğimiz mücadelede şimdiye kadar bizimle olan ve olacak herkese teşekkürler" diye konuştu.FOTOĞRAFLI



