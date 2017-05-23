Saadet öğretmen: Öğrencilerime istismarda adaletin vereceği insani kararı bekliyorum

İZMİR'in Menderes ilçesinde 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan emekli öğretmen Adil Ş.'nin yargılanmasını kamuoyunun gündemine taşıyan öğretmen Saadet Özkan, 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak duruşma öncesinde, "Adaletin terazisinin vereceği insani kararı bekliyorum" dedi.17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarında, Menderes'in Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. Çocukların ifadelerinin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı. 11 ay tutuklu kalan Adil Ş., tahliye edildi. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar kamuoyunun gündemine geldi. Geçen 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin oy çokluğu ile tutuklanmasına karar verdi. Devam eden davada sanık Adil Ş., 25 Mayıs Perşembe günü tekrar yargıç önüne çıkacak.DURUŞMAYI HATIRLATTIİzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasını hatırlatan Saadet Özkan, "Adaletin terazisinin vereceği insani kararı bekliyorum. 2014 Mayıs ayında öğrencilerime yapılan cinsel istismarın adalet önünde bedelinin ödenmesi için üç senedir sabırla bekliyoruz. Bu arada istismara uğrayan birçok çocuk ve kadın bana ulaştı, ben bu davada yeni bir insan oldum. İstismara uğrayan çocukların neler yaşadığını onlardan duyarak, hissederek, acı çekerek ben de öğrendim. Bir kadın olarak, bu ülkenin bir bireyi olarak çocukların böyle bir durumu yaşamış olmalarından utandım, onlara yapılan bu insanlık dışı durumdan utandım. Bu şahsın öğretmen olarak ivedi bir şekilde emekli edilmiş olmasından utandım. Ülkemde daha bunun gibi birçok vakanın olmasından, çocuklara cinsel istismarın yapılmasından ve bazı insanların susmasından, durumu örtbas etmesinden utandım. Utanması gerekenler bizler miyiz? Utanması gereken mağdurlar mı? Utanması gereken çocukların aileleri mi" dedi.Suç işleyen ruh hastası pedofilileri adalete teslim etmek, onların yargılanmasını sağlamak, çaresiz çocuklara çare olmak gerektiğini dile getiren Özkan, "Çocukların defalarca dinlenmemesi için, sağlıklı hayatlar kurmaları için her birimiz savunucu olalım, değişimi başlatalım. Ömrüm yeterse iyi yürekli insanlarla Ulusal Çocuk İttifakını hep birlikte kuracağız. Her çocuk güvende olana kadar hiçbir çocuk güvende değildir. Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanırlar. Haydi hep birlikte bu korkunç durumu düzeltelim. 25 Mayıs Perşembe günü saat 13.15'te izmir Adliyesi 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacağım. Birliğimiz çocukların güzel yarınları olsun" diye konuştu.

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