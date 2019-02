Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacak (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri,

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetini almak isteyen anneanne Gülnur T. (49), hukuk mücadelesini kaybetti. Bakmaya devam ettiği torununa otizm teşhisi konulduğunu aktaran Gülnur T., "Çocukla ilgili herhangi bir işlemde anne ya da baba isteniyor. İkisi de uyuşturucu bağımlısı olduğu için hiçbir zaman onlara ulaşamıyorum. Bu nedenle mahkemeye başvurmuştum, ancak karar aleyhime çıktı" dedi.

Kepez ilçesinde oturan R.A. (28), 2014'te tanıştığı B.A. (24) ile 2 yıl sonra evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 3 Ocak 2017 tarihinde doğan Rüzgar E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı.

Anneanne Gülnur T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı.

Demirören Haber Ajansı'nın () çiftin dramını 'Bebekleri de uyuşturucu bağımlısı doğan çiftin feryadı: Lütfen bizi kurtarın' başlığıyla duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne davet edildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs 2017'de Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü.

1 GÜN SONRA KAÇTILAR

Tedavileri Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenilen R.A. ve B.A. çifti, hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtı. Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne Gülnur T., 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. Gülnur T., dava dilekçesinde kızı B.A. ve damadı R.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, "Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar" dedi.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak, kendisine verilmesini talep etti. Gülnur T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini de belirtti.

Mahkeme, geçen ay verdiği kararda, anneannenin talebini reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, küçüğün anne babasının reşit olduğu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıkları belirtilerek, "Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir" denildi.

'ÇOCUKLA HİÇ İLGİLENMİYORLAR'

Gülnur T., geçen yazdan beri kızı ve damadının ayrı yaşadığını belirterek, "Damadım kendi evinde, kızım ise bir arkadaşıyla birlikte kalıyor. Çocukla hiç ilgilenmiyorlar. Kızım 2-3 günde bir gelip benden para alıyor. Bu parayı da uyuşturucuya harcıyor. Eşimden kalan emekli maaşıyla torunuma bakmaya çalışıyorum. Bunun dışında hiçbir gelirim yok. Torunuma bakabilmek için yardıma muhtacım. Devletten isteğim kızımın bir an önce kontrol altına alınıp tedavi ettirilmesi" diye konuştu.

'OTİZM TEŞHİSİ KONULDU'

Torununa otizm teşhisi konulduğunu ve yüzde 69 engelli raporu verildiğini aktaran Gülnur T., "Tek isteğim torunuma vasi olarak atanmam. Çocukla ilgili herhangi bir işlemde anne ya da baba isteniyor. İkisi de uyuşturucu bağımlısı olduğu için hiçbir zaman onlara ulaşamıyorum. Bu nedenle torunumun tedavisi başta olmak üzere, resmi işler hep aksıyor. Bu nedenle mahkemeye başvurmuştum, ancak karar aleyhime çıktı" dedi.

Torunu Rüzgar'ın üç haftadan bu yana özel bir merkezde eğitim almaya başladığını da kaydeden Gülnur T., "Dikkat eksikliği var. İsmine dahi tepki vermiyor, çevresiyle iletişimi yok. Her zaman yanında olmak zordundayım. Ancak mahkeme verdiği kararla bu hakkı elimden aldı. Mahkeme, 'Anne ve babası hayatta ve evlilikleri sürdüğü için vasi tayin edilemez' gerekçesini gösterdi. Anne ve baba uyuşturucu bağımlısı, ikisinin de çocuğa ilgi şefkat göstermelerine, bakmalarına imkan yok" diye konuştu.

Kızı ve damadının 2 yıl önce 1 gün AMATEM'de kaldığını, ertesi gün kaçtıklarını hatırlatan Gülnur T., sonrasında ikisinin de hiç tedavi görmediğini sözlerine ekledi.



