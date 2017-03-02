Rüyasında gördüğü Halisdemir'in mezarı ziyaret için yola çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - BURDUR'un Bucak İlçesi Avdancık Köyü'nde oturan 4 çocuk babası 63 yaşındaki Osman Koç, 15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarı, Ankara'daki Özel Harekat Polis Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret için yola çıktı. Köyünden aldığı toprağı Halisdemir'in mezarına dökeceğini söyleyen Koç, "Ölen annemi ve babamı hiç rüyamda görmezken bu rahmetliyi devamlı rüyamda görüyorum" dedi.

Bucak'a bağlı Avdancık Köyü'nde oturan Osman Koç, yaya yapacağı bu ziyaretler için dün sabah yanına aldığı sırt çantası ve bir poşet toprak ile yola çıktı. Yürüyerek önce Niğde'ye ardından Ankara'ya gideceğini söyleyen Osman Koç, dün akşam saatlerinde Isparta'ya ulaştı. Geceyi bir vatandaşın evinde geçiren Osman Koç, bu sabah yaklaşık 900 kilometrelik yolculuğu için yeniden yola çıktı.

Bir sopanın ucuna taktığı Türk bayrağı ve sırt çantasıyla Isparta- Eğirdir karayolunda yürüyüşüne devam eden Koç, "Annemi ve babamı öldüğünden bu yana hiç rüyamda görmedim. Fakat bu rahmetliyi (Ömer Halisdemir) devamlı rüyamda görüyorum. Bir vefa borcu olarak soğuk demedim, kar demedim, kış demedim. Yola çıktım. Şu anda yağmur yağıyor. Yoluma devam ediyorum" dedi.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Yolculuğu sırasında kendisini görenlerin araçlarına almak istediğini ancak kabul etmediğini anlatan Osman Koç, "Ben bayrağıma, vatanıma, cumhuriyetime sevdalı olduğum için bu yola çıktım ve geri dönüşü yok. Yolda vatandaşın çok büyük ilgisiyle karşılaşıyorum. Allah razı olsun. Zaten vatandaş olmasa dün Isparta'ya erkenden gelecektim. Yolda engelliyorlar. 'Amca bin', 'Amca nereye gidiyorsun', 'Amca ne iş yapıyorsun' diyorlar. Bazen araçlardan selam veriyorlar. Korkuyorum bir kaza olmasın diye. Allah göstermesin" diye konuştu.

"ANNESİ VE BABASININ ELLERİNİ ÖPECEĞİM"

Niğde'ye ne zaman ulaşacağını bilmediğini ve bir planlama yapmadığını kaydeden Osman Koç, memleketinden aldığı toprağı Ömer Halisdemir'in mezarına koyacağını anlattı. Osman Koç, şöyle dedi:

"Nasip olursa o güzel insanların annesi ve babasının ellerini öpeceğim. Oradan Ankara Gölbaşı'na yürüyeceğim. Özel Harekat Polis Merkezi'ne bomba attılar 15 Temmuz olaylarında, orayı ziyaret edeceğim. Yunanlının atmadığı, kurşun sıkmadığı Meclis'imize bomba attılar. Meclis'i ziyaret edeceğim. Bayrağı hediye edeceğim. Nasip olursa dönüp geleceğim. Bu kararı 15 Temmuz olaylarında aldım. Fakat sabahlara kadar nöbet tuttuk. Bir ay nöbet tuttum. Sonra yaz sıcaklar olduğu için 'yola çıkılmaz' dedim. Ve bu tarihte çıkmaya karar verdim."

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