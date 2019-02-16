Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

'Rüyamda öldürmem için işaret almıştım' diyen anne katiline ağırlaştırılmış müebbet

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, annesi Nevin Sevinç’i (55) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım. Ben de öldürdüm"  diyen Aykut Sevinç (24), ağırlaştırılmış müebbet...

'Rüyamda öldürmem için işaret almıştım' diyen anne katiline ağırlaştırılmış müebbet

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, annesi Nevin Sevinç’i (55) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım. Ben de öldürdüm"  diyen Aykut Sevinç (24), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  
Olay, 28 Nisan  2017 tarihinde Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, annesi Nevin Sevinç ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Sevinç, eline geçirdiği tülbent ve yastıkla annesini boğarak, öldürdü. Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giren polisler, Nevin Sevinç'in cansız bedenini buldu. Aykut Sevinç, emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem için işaret almıştım. Ben de öldürdüm" dedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'adam yaralamak' suçlarından sabıkası bulunan, olaydan bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlenen Sevinç, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
AVUKATI, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ
Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Aykut Sevinç, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, annesinin sanığı sürekli insanların yanında küçük düşürdüğünü, intihar eden ağabeyini ipten aldığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, annesinin yardım etmediğini, anne oğul arasındaki ilişkinin kopuk olduğunu belirterek, cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.
“BABAMIN ÖLÜMÜNDEN BİLE BENİ SORUMLU TUTUYORDU”
Annesinin, babasının ölümünden dahi kendisini sorumlu tuttuğunu öne süren Aykut Sevinç de  “Babam öldüğünde askerdim. Döndüğümde annem babamın benim yüzümden öldüğünü söyledi. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Tedavi görmek istiyordum. Sigortam olmadığı için annemin maddi yönden yardım etmesini istedim. Hep beni dışladı. Annemi öldürdüğüm için pişmanım. Mahkemenin vereceği karara saygılıyım” dedi. Mahkeme tutuklu sanık Aykut Sevinç'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328