Rütbeli havacıların davasında karar: 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Özden ATİK / İstanbul,()

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 7 sanığa "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı eski Albay Metin Yıldırım, eski Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, eski teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, eski Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları eski üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar Başbakanlık ve TBMM'yi ise avukatları temsil etti.

7 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Hasan Kaya, Mehmet Gürler, Metin Yıldırım ve Tuncay Yıldırım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ve "Darbeye teşebbüs" suçundan ayrı bir ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanıklardan Tuncay Yıldırım'a "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 3 SANIĞA CEZA

Tutuklu sanıklardan Astsubay Hasan Yıldırım ve Teğmen Sabri Çalışkan'a "Darbeye teşebbüs" suçlarından beraat veren heyet, sanık Hasan Yıldırım'ın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Sabri Çalışkan'ın ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Heyet, sanıklar Alaettin Mercan, Güven Üstündağ, İsa Akar, Metin Demirci, Metin Demir, Serdar Madran ve Tayfun Arslan hakkında da, "Darbeye teşebbüs" suçundan beraat verdi. Bu sanıklardan Metin Demir'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, diğer 6 sanığa ise aynı suçtan beraat kararı verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, haklarında beraat kararı verilen sanıklar Alaettin Mercan, Güven Üstündağ, İsa Akar, Metin Demirci, Serdar Madran ve Tayfun Arslan hakkında verilen adli kontrol tedbiri uygulamalarının kaldırılmasına hükmetti.

AVUKATA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan duruşma sırasında söz alan sanıklardan Hasan Yıldırım'ın avukatı Muazzez Görkem Büyükgövez'in savunma yaparken "FETÖ'nün hep birlikte yaratılan bir örgüt olduğu ve aslında böyle bir örgütün bulunmadığı" yönünde beyanı nedeniyle bu avukat hakkında, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ve savcılığa karşı savunma sınırını aşan, savcının şahsına yönelik sözleri nedeniyle de "Hakaret" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



