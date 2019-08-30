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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 30 Ağustos kutlaması
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi’nin 97. Yıldönümünü kutladı. Başkonsolosluğun Facebook hesabından, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Ağustos Zaferi’nin 97. Yıldönümünü...
GENEL 30.08.2019, 09:23
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi’nin 97. Yıldönümünü kutladı.
Başkonsolosluğun Facebook hesabından, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Ağustos Zaferi’nin 97. Yıldönümünü kutluyoruz! 1920 yıllarının başında genç Sovyet Rusya devleti ve aynı zamanda Türkiye’de Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkı, kendi ülkelerinin ulusal egemenliğini tehdit eden işgal güçlerine karşı savaştıkları dönemde iki komşu ülkenin birbirine destek vermesi önemliydi. O dönemde kurulan güven iki ülkemiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük bir ivme kazandırdı” mesajı ile bir de görsel paylaşıldı.
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