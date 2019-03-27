Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'ya geliyor

ANTALYA, () - RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü düzenlenecek Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Mart Cuma günü Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de düzenlenecek Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapacak.