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Rusya askerleri Afrin ve Şehba bölgesine yerleşti

RUS ordusuna bağlı askerler, dün Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin ve Şehba bölgesinin bir kaç noktasına konuşlandı. PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG, Rus askerlerinin askeri gözlem yapacağını ve kendileri ile birlikte Şehba...

Rusya askerleri Afrin ve Şehba bölgesine yerleşti
RUS ordusuna bağlı askerler, dün Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin ve Şehba bölgesinin bir kaç noktasına konuşlandı. PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG, Rus askerlerinin askeri gözlem yapacağını ve kendileri ile birlikte Şehba ve Afrin'in güvenliğini sağlacaklarını açıkladı. 
Suriye İnsan Hakları Örgütü ve bölgedeki Kürt internet siteleri, dün Rus ordusuna bağlı askerlerin YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin elinde bulunan Şehba bölgesindeki Tel Rıfat kasabasına konuşlandığını belirtirken, bölgeye konuşlanan Rus askerlerinin görüntü ve fotoğrafları da paylaşıldı. Afrin’in güney batısında yer alan Tel Rıfat kasabası, 2016 yılının Şubat ayında DSG güçleri tarafından ÖSO’nun elinden alınmış, geçtiğimiz Haziran ayından itibaren ise OSÖ ve YPG arasında çatışmaların yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.
PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG ise, Rus askerlerinin bölgeye yerleşmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. YPG açıklamasında, "Askeri gözlem yapacak olan Rus güçlerinin görevi YPG birlikte Şehba ve Efrin’in güvenliğini sağlamak olacaktır" denildi.

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