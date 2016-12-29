Rus ve Türk çocuklar yılbaşı eğlencesinde

RUSYA Dostluk ve Kültür Derneği üyesi anneler, çocukları ve Bahçeşehir Koleji'nde Rusça öğrenen Türk öğrenciler, Antalya Akvaryum içersindeki Kar Dünyası'nda düzenlenen yılbaşı eğlencesinde bir araya geldi.'Noel Baba' ile 'Noel Anne' kostümlü animatörler eşliğinde eğlenen çocuklar, Kar Dünyası içindeki kayak pistlerinde bot üzerinde kayma şansı yakaladı. Her yıl geleneksel yılbaşı etkinliği düzenlediklerini belirten Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sarokina, "Antalya'da yaşayan Ruslarız. Noel Baba nerede yaşıyorsa orada da kar vardır. Biz de yılbaşı etkinliğimizi iki yıldır Kar Dünyası'nda yapıyoruz. Bu yıl eğlencemize Bahçeşehir Koleji bünyesinde Rusça dili öğrenen Türk öğrenciler ve öğretmenleri de katıldı. Çocuklar buz pistinde anneleriyle kaydı, kartopu oynadı" dedi."RUS- TÜRK DOST DEĞİL KARDEŞ"Barış, sevgi ve kardeşliğin çocukların eğitimiyle gelecekte daha güçlü sağlanacağını söyleyen Sarokina, şöyle devam etti:"Rus ve Türk çocuklar burada oyunlar oynuyor. 'Noel baba' geldi çocuklar mutlu oldu. Buradaki Türk çocuklar Rusça öğreniyor. Bizler birbirimizin kültürünü öğreniyoruz. Gelecekte çocuklar büyüdüğünde farklı düşünecek. Çocukken öğrendiklerini gelecekte dünyaya aktaracaklar. Türk ve Rus çocukların birlikte vakit geçirmeleri gelecekte barışı, sevgiyi, dostluğu daha da güçlendirecek."TÜRK ÇOCUKLARA RUSÇA EĞİTİMEtkinliğe Rusça eğitimi alan Türk öğrencileriyle gelen Bahçeşehir Koleji Rusça öğretmeni Svetlena Demirtaş, "Birlikte eğlenmek için geldik. Öğrencilerimin arasında Türkler çoğunlukta. Aralarında annesi Rus, babası Türk olanlar var. Türk çocukları Rusçayı öğrenmekte ilk başta zorlansa da daha sonraları çok başarılı olabiliyor" diye konuştu.Etkinlik süresince özel kayak botları ile kayan, kartopu oynayan ve eğlenceli animasyon şovu izleyen çoçukların eğlencesine anneleri de katıldı. 2 saate yakın süren programın ardından hatıraf fotoğrafı çektiren çocuklar hediyelerini aldı.

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