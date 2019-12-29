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Rus turistler yılın son günlerinde Demre'de denize girdi

ANTALYA'nın Demre ilçesine tatile gelen Rus turistler, tekne turuna çıktı. Bölgenin güzelliklerini seyretme fırsatı bulan turistler, yılın son günlerinde denize girmenin de mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin birçok yerinde kara kış kendini...

GENEL 29.12.2019, 12:43
Rus turistler yılın son günlerinde Demre'de denize girdi
ANTALYA'nın Demre ilçesine tatile gelen Rus turistler, tekne turuna çıktı. Bölgenin güzelliklerini seyretme fırsatı bulan turistler, yılın son günlerinde denize girmenin de mutluluğunu yaşadı.
Türkiye'nin birçok yerinde kara kış kendini gösterirken, Demre'de ise yazı andıran günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçeye tatile gelen bir grup Rus turist, önce 'Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan Rus turistler, Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni yat üstünde gördü. Turistler burada bol bol fotoğraf ve görüntü çekti.
TEKNEDEN DENİZE ATLADILAR
Tur kapsamında yat, bir koyda mola verdi. Molada güzel havayı ve güneşi gören Rus turistler, aralık ayı sonunda denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Yüzenlerden biri de 8 yaşındaki Konstantin Litra oldu. Küçük Konstantin babasıyla birlikte denizde yaklaşık yarım saat yüzdü. Rus turistlerin kendi ülkelerinde hava buz keserken, Demre'deki yazı yaşadıkları tur, başladığı Çayağzı Limanı'nda sona erdi.
'KENDİ ÜLKEMDE YAZIN BİLE BULAMAM'
Denizin tadını çıkaranlardan Rus Emil Gazimzyanov, "Benim şehrimde şu an hava sıcaklığı eksi 30 derece. Benim için aralık ayının sonunda denize girmek, denizde yüzmek bir rüya. Su çok güzeldi. Ben bu su sıcaklığını kendi ülkemde yazın bile bulamam. Kekova bir cennet" dedi.
'ÇOK MUTLUYUM'
Kekova'da denize giren Konstantin Litra ise "Kış mevsiminde yüzdüm. Yüzmek çok güzel. Yüzmeyi seviyorum. Su ilk girişte biraz soğuk geldi. Ama sonra alıştım. Çok mutluyum. Kekova çok güzel" diye konuştu.
'BURASI BİR CENNET'
Konstantin'in babası Alexey Litra da "Oğlumla beraber denize girdim. Aralık ayında denize girmek bizim için bir rüya. Kekova, deniz, her şey harika burada. Her şey için teşekkür ediyorum. Buraya yine geleceğim. Çünkü burası bir cennet" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Demre'deki güneşli havada birçok vatandaş deniz kenarında balık tuttu, bazıları da küçük tekneleriyle denize açıldı.

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