Rus turistler tropikal meyve bahçesini gezdi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Rus turistler, tropikal meyve bahçelerini gezdi. Mango, muz ve avokadoları inceleyen Rus turistler, meyvelerin tadını çok beğendi.

Rusya'dan Türkiye'ye tatil için gelen 20 kişilik turist kafilesi, tropikal meyve bahçelerini gezmek istedi. Rus turistler, ilçede yerleşik yaşayan Rus Liliya Mutlutürk rehberliğinde, Muzkent Mahallesi'nde mango üretimi yapan Sefa Oğuz ve Hatice Güven'in serasını gezdi. Rus turistler ürünleri inceleyip bilgi aldı. Kafile, mango meyvesinin tadına bakıp ülkelerindeki marketlerden alıp yedikleri mangolarla da kıyaslama yaptı. Açık alanda yetişen muz ve avokado bahçelerini de gezen Rus turist kafilesi gezi sonunda hasat yapılmış ve dolapta soğutulmuş mango meyvesinin tadına baktı. Geziyi tamamlayan 20 kişilik Rus turist kafilesi, tanesi 30 liradan mango meyvesi de aldı.

Moskova'dan Türkiye'ye tatil için gelip mango bahçesini görmek için tropikal geziye katılan Donat Kuznetsov (52), "İlk defa görüyorum. Hayran kaldım. Hiç düşünmedim Türkiye'de tropikal meyve varmış. Duydum ve bakmak istedim. Moskova'da görmedim. Bizde salatalık, elma var. Moskova'da tadına baktım, marketten aldım. Marketten aldığımdan tadı daha lezzetli. Çok beğendim" dedi.

Kamchatka'dan gelen Ekaterina Ivanova (40), Türkiye'de ilk kez bulunduğunu, ürünlerin tadını ve aromasını çok beğendiğini söyledi. Ivanova, Türklere hayran kaldıklarını, çok çalışkan olduklarını da söyledi.

Bahçe sahibi Hatice Güven, "Çok mutlu olduk. Misafirlerimiz şaşkınlıkla bahçeyi gezdi. Türkiye'de böyle bir mango yetiştiriciliği olduğuna inanamadılar. Önce kendileri tattılar. Meyveleri dışarıda yemiş oldukları mangolarla kıyaslayınca mükemmel buldular. Bizler de daha mutlu olduk. Bahçemiz bir adım daha ileride. Yaptığımız işten emin olduk" diye konuştu.

Geziye rehberlik eden Liliya Mutlutürk, Gazipaşa'da çok güzel yerlerin olduğunu, müşterilerinin Alanya'yı çok iyi bildiklerini ama Gazipaşa'yı bilmediklerini, Gazipaşa'nın güzelliklerini tropikal meyvelerini tanıtmaya çalıştığını anlattı.

Gazipaşa'da 25 bin dekar alanda 25 çeşit tropikal meyve üretiliyor. Bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştiğini deneme ekimlerinde gören üreticiler, son birkaç yıldır bu meyvelerin üretimine yöneldi. Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile devam etti. Tropikal meyvede mango ve ejder meyvesinin (pitaya) de bu yıl hasadını yapan üreticiler gelir elde etmeye başladı. Tropik meyvelerden ejder meyvesinin tanesi 25, mangonun tanesi 30 liradan alıcı buluyor.



