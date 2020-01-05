Rus turistler, Demre'de kış ortasında yazı yaşadı

ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, yat turunda tarihi yerleri görmenin yanı sıra denize girip eğlendi.Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Demre'ye yeni yılın ilk günlerinde de Rus turistler geleye devam ediyor. Gelen Rus turistler ilçede önce Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından güzel havayı gören Ruslar, Çayağzı Limanı'ndan dünya cenneti olan Kekova'ya yat turuna çıktı. Yatla önce Batık Kent'i gezen turistler, denizin içindeki tarihle denizin güzelliğini kayıt altına aldı. Ardından tarihi adıyla Simena Antik Kenti'ni, bugünkü adıyla Kaleköy'ü gören turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti.Bir süre sonra yat, yüzme molası verdi. Hava sıcaklığının 15 derece, su sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede, Rus turistlerden bazıları kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Kış aylarında denize girmenin mutluluğunu yaşayan turistler, turu yine Çayağzı Limanı'nda tamamladı.'İNANILMAZ BİR DUYGU'Kekova turunda denize giren Rus Svetlena Zaychik, "Yeni yıla denizde yüzerek girmek benim için tarif edilemez, inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum. Burası gerçekten bir cennet. Kış ortasında yazı yaşadım. Çok çok mutluyum" dedi.'BURASI BİR CENNET'Rus Evgene İgor ise, "Bu mevsimde denize girmek, yüzmek benim için bir rüya. Benim ülkemde her yer kar buz içinde. Bu havayı yazın bile bulmak zor. Burası bir cennet. Burayı herkese anlatacağım. Türkiye'ye ve Kekova'ya yine geleceğim" diye konuştu.'ŞEHRİMDE HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30 DERECE'Denizin en çok tadını çıkaran Rus Emil Polina da "Benim için burada, bu ayda denize girmek bir rüya. Şu anda benim şehrimde hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu söylersem, bunun benim için önemini anlarsınız. Deniz çok güzeldi. Kekova ise bir cennet. Yine geleceğim" ifadelerini kullandı.