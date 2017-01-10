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Rus turistin çantasında bulunan bitki türleri incelemeye alındı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de çantasında kuru ve toz halinde bitki türleri bulunan Rus vatandaşı bir kişi, yapılan incelemede bunların aktardan alındığı belirlenince serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince...

Rus turistin çantasında bulunan bitki türleri incelemeye alındı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de çantasında kuru ve toz halinde bitki türleri bulunan Rus vatandaşı bir kişi, yapılan incelemede bunların aktardan alındığı belirlenince serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin kontrollerde, durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Bu kişinin yapılan kimlik incelemesinde, Rus olduğu belirlenince, Yabancılar Büro Amirliği ekiplerince üst araması yapıldı. Rusya vatandaşının çantasında kuru ve toz halde bitki türleri bulundu.
Asayiş Şubesi ekipleri, durumu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi ve gelen ekip, çantada bulunan bitki türlerini inceledi. Türkiye'de bulunan tüm bitki türleri ve türevlerinin izinsiz toplanması ve yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu Rusya vatandaşına bildirildi. Bulunan kuru ve toz halindeki bitkilerin mevsim itibariyle Türkiye'den toplanmasının mümkün olmadığı, bu bitkilerin yurt dışından veya aktardan alınmış olabileceği ifade edildi.
Serbest bırakılan Rus vatandaşının, Türkiye'ye sürekli giriş-çıkış yapması nedeniyle de kontrol edilmesi ve takibinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 

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