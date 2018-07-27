Rus subay Karloviç, yine Ardahan'a defnedildi

ARDAHAN'da Karagöl Mahallesi'nde inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu belirlenen iskelet, Rus hükümeti tarafından alınmayınca 16 ay sonra yeniden Ardahan'da defnedildi.Karagöl Mahallesi'nde bir inşaatta 25 Nisan 2017'de başlatılan temel kazısı sırasında, üzerinde haç işareti olan 2 metre uzunluğunda, 90 santim derinliğinde bir tabut bulundu. Özel bölmede olan tabut çıkarılıp kapağı açıldığında, sakalları, paltosu, çizmeleri üzerinde duran bir iskelet bulundu. Askeri kıyafetin apoletinde 3 yıldız ve 20 rakamı bulunduğu belirlendi. Etrafı tuğlalarla örülü mezarın içindeki iskeletin, Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu tespit edildi. Yarbay Karloviç'in iskeleti, tabutu ile birlikte Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.Yaklaşık 16 ay Kars Müze Müdürlüğü’nde muhafaza edilen Karloviç’in iskeleti, Rus hükümetinin cenazeyi almaması üzerine tabutuyla birlikte yeniden Ardahan’a getirildi. Karloviç için bugün yapılan defin programına, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Çetin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Rusya'nın Trabzon Başkansolosluğu Ateşesi Arif Memmedov katıldı. 1993 yılında yapılan evin arsasında yapılan kazıda Karloviç'e ait mezarın çıktığını belirten Yalçın Kurt, "Kars Müzesi'ne almıştık. Rusya ile yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye’de defnedilmesi uygun görüldü. Gerekli ilaçlama işlemleri yapıldı ve bugün de Yarbay Karl Karloviç devletin resmi yetkilileri huzurunda, Rusya’nın Trabzon Ateşesi'nin de katılımıyla bizim topraklarımıza defnedildi. Böylece uzun süredir bekleyen konu çözülmüş oldu" dedi.Yarbay Karl Karloviç, merkeze bağlı Sulakyurt köyünde eski bir Hristiyan mezarlığına defnedildi.

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