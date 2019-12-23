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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-AKDENİZ'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 499 borda numaralı...
GENEL 23.12.2019, 17:05
Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-AKDENİZ'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' Akdeniz'den ve Marmara Denizi'nden gelerek saat 15.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus Donanması'nın en modern gemileri arasından olan "Admiral Makarov" yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.
(FOTOĞRAF)
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