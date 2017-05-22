Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait Kashin sınıfı 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'Semetlivy' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı. Bugün saat 14.00'te Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan güdümlü füze destroyeri 'Semetlivy' saat 15.30'da boğazın en dar noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği güdümlü füze destroyeri Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir kalesi önünden geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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