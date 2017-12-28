Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanmasının 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.Bugün saat 09.00'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 112 metre boyundaki, 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı Rus savaş gemisi, saat 10.15'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerine ulaştı. Türk Sahil Güvenlik Komtanlığı botunun refakat ettiği Rus savaş gemisi, Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne açıldı.Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, güvertesindeki can yelekli askerlerin nöbet tutması dikkat çekti. Savaş gemisinin, Rusya'nın Suriye'deki askeri üssüne ulaşmak için Akdeniz'e indiği öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI