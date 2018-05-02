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Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

   Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL, () KARADENİZ'den  bugün saat 16.00'da İstanbul  Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Rus donanmasına ait çıkartma  gemisi 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet...

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

 

 Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL, () KARADENİZ'den  bugün saat 16.00'da İstanbul  Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Rus donanmasına ait çıkartma  gemisi 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu ve tek sıra halinde askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta kısmında bulunan askerler ise kıyıyı izledi.  Güvertesinde askerlerin selamlama yaptığı savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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