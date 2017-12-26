Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait '031' borda numaralı 'Aleksandr Otrakovskiy' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı.Bugün saat 08.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'nın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan savaş gemisi Ege Denizi'ne açıldı. Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti. Rus savaş gemisi 'Aleksandr Otrakovskiy', Ege Denizi'ne açıldıktan sonra Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e doğru yol aldığı ileri sürüldü.

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