Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait '031' borda numaralı 'Aleksandr Otrakovskiy' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı. Bugün saat 08.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi,...

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait '031' borda numaralı 'Aleksandr Otrakovskiy' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı.
Bugün saat 08.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'nın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan savaş gemisi Ege Denizi'ne açıldı. Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti. Rus savaş gemisi 'Aleksandr Otrakovskiy', Ege Denizi'ne açıldıktan sonra Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e doğru yol aldığı ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,