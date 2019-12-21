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Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi...
GENEL 21.12.2019, 21:39
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Admiral Essen', saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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