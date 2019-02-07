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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı’na Marmara Denizi’nden giriş yapan Rus savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu refakatinde geçiş yaptı. Savaş gemisinin güvertesinde,...

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı’na Marmara Denizi’nden giriş yapan Rus savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu refakatinde geçiş yaptı. Savaş gemisinin güvertesinde, nöbet tutan askerler dikkat çekti.
Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' saat 09.30’da Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Saat 10.45’te boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen 2 savaş gemisi, saat 11.15’te Çanakkale önlerine ulaştı. Güvertesinde turuncu renkli can yelekleri bulunan askerlerin nöbet tuttuğu Rus savaş gemileri, Kilitbahir köyünde dağda bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısının ve Kilitbahir Kalesi’nin önünden geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.     
Rus savaş gemisi Caesar Kunikov, İstanbul Boğazı'ndan 4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması  ile dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı geminin güvertesinin baş tarafında bu kez de bir askerin silah ile sipere yatması dikkat çekti. Rus savaş gemilerinin, Akdeniz'e indiği öğrenildi.

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