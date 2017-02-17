Rus patenci çaptığı koruma mindere gömüldü

ERZURUM'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni erkekler 500 metrede Polonyalı Krystian Giszka'nın dengesini kaybedip düşmesine neden olduğu Rus Aleksei Simakin hızla çarptığı koruma minderinin içine gömüldü. Simakin kazayı yara almadan atlattı. Polonyalı Krystian Giszka'nın elendiği yarışmada kurallar gereği Simakin bir üst tura çıktı.Merkez Palandöken ilçesindeki 500'lük Buz Hokeyi salonunda düzenlenen Sürat Pateni yarışmaları büyük ilgi gördü. Tribünlerin tıka basa dolduğu yarışmada hız tutkunu sporcular ülkelerine madalya kazandırmak için tüm hünerlerini sergiledi. 500 metre çeyrek finale yükselme maçında piste Ukrayna'dan Denys Lofin, Bulgaristan'dan Georgi Tsvetkov, Polonya'dan Krystian Giszka, Rusya'dan Aleksei Simakin ve Türkiye'den Hazar Karagöl çıktı. Hakemin komutu ile yarışma başladı. Üçüncü parkurda, Polonyalı Krystian Giszka penaltı yaparak rakibi Rus Aleksei Simakin'in düşüşüne neden oldu. Buz da kendisini düşüren Polonyalı ile birlikte sürünen Rus sporcu çevre güvenliğini alan ve üzerinde reklamların bulunduğu süngere çarptı. Bir ara sadece patenleri dışarıda kalan Simakin, daha sonra ayağa kalkarak üzgün bir şekilde pisti terk etti. Polonyalı Krystian Giszka'nın elendiği yarışmada kurallar gereği Rus Simakin bir üst turda yarışma hakkı elde etti.

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